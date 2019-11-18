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18.11.2019 - 17:28 | | DHA

Zıpkınla 13 kilo 600 gramlık levreği avladı

Zonguldak’ta, zıpkınla balık avlayan Serdar Yalçın 15 metre derinlikte, 13 kilo 600 gram ağırlığındaki dev levrek balığı yakaladı. Balık, 2 bin 400 liraya İstanbul’daki bir firmaya satıldı.

Zıpkınla 13 kilo 600 gramlık levreği avladı

Profesyonel olarak zıpkınla balık avcılığı yapan Serdar Yalçın, Özkan Levrekçi ve Batur Hamarat, Zonguldak açıklarında ava çıktı. Avcılardan Serdar Yalçın, 15 metre derinlikte zıpkınla 13 kilo 600 gram ağırlığında levrek yakaladı. Balığın Zonguldak’ta zıpkınla avlanan en ağır levrek balığı olduğu öğrenilirken, 2 bin 400 liraya İstanbul’da bir firmaya satıldı.

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