28.10.2019 - 12:41 | | AA
Zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Kahramanmaraş Göksun kara yolunda seyreden "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç, bariyerleri aşıp dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan 4 asker çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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