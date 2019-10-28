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28.10.2019 - 12:41 | | AA

Zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı

Kahramanmaraş Göksun kara yolunda seyreden "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç, bariyerleri aşıp dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan 4 asker çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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