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16.09.2019 - 10:03 |

Ziynet Sali kaç yaşında? Ziynet Sali kiminle evlendi?

Ziynet Sali kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Erkan Erzurumlu ile evlendi. Peki, Erkan Erzurumlu kimdir? İşte Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu ile ilgili merak edilenler...

Ziynet Sali kaç yaşında? Ziynet Sali kiminle evlendi?

44 yaşındaki Ziynet Sali 34 yaşındaki Erkan Erzurumlu ile evlendi. Bir süredir birlikte olan çiftin düğünü sosyal medyada sıkça aranmaya başlandı.

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

Erkan Erzurumlu, Ziynet Sali'nin gitaristidir. 1984 doğumlu olan Erzurumlu Sevgililer gününde Ziynet Sali'ye evlenme teklifi etmişti. Çift 15 Eylül 2019'da evlendi.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Kıbrıs Türkü olan Ziynet Sali 1975 doğumludur. Müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Ziynet Sali bazı dizilerde de konuk oyuncu olarak yer almıştır.

İlk albümünden itibaren Yunan müziği çalışmalarına başladı. İlk çalışmalarında rebetiko tarzında da eserler veren Sali, günümüzde yalnızca pop tarzında eserler vermektedir.

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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