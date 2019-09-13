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13.09.2019 - 09:30 | | AA

Zonguldak merkezli operasyon! 9 gözaltı

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

Zonguldak merkezli operasyon! 9 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden inanılmaz kurtuluşuEsenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
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