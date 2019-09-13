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13.09.2019 - 09:43 | | AA

Zonguldak'ta şok baskın! 1'i kadın 3 kişi...

Zonguldak'ta yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta şok baskın! 1'i kadın 3 kişi...

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik  soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen  operasyonda, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu  övmek" suçlamasıyla M.K, N.Ç. ve Ü.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bulunan bilgisayar ve örgütsel  dokümanlara el kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün  ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

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