Zor Kazanç filmi konusu | Zor Kazanç filmi başrol oyuncuları

Zor Kazanç filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Temmuz 2013 yılında vizyona giren film Türk seyircisinin ilgisini çekmeyi başaramadı. Toplamda 25.456 seyirci tarafından izlenen Zor Kazanç filminin başrollerinde Mark Wahlberg, Dwayne Johson, Ed Harris, Yolante Cabau, Peter Stormare, Anthony Mackie, Rebel Wilson yer alıyor

ZOR KAZANÇ FİLMİ KONUSU

Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları’nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie’nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.