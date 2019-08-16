Zor Saatler (The Finest Hours) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Zor Saatler filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Craig Gillespie'nin oturduğu Zor Saatler filmi Türkiye'de sadece 3 hafta boyunca vizyonda kalırken 53.788 seyirci tarafından izlendi. Toplamda 846.001,00 TL elde etti. Türkiye'de istediği gişe başarısını elde edemeyen Zor Saatler filmi ABD'de 27.569.558 $ gişe gliri elde etti.

ZOR SAATLER FİLMİ KONUSU

Zor Saatler, sahil güvenlik tarihinde en büyük gemi kurtarma operasyonunu konu alan heyecan ve macera dolu gerçek bir hikâyeden uyarlama. 18 Şubat 1952’de İngiltere’nin doğu kıyılarını yerle bir eden, yoluna çıkan bütün gemileri parçalayan fırtına, Boston’a bağlı SS Pendleton T-2 petrol tankerini ikiye ayırır. 30 kişilik mürettebatı bulunan gemi hızla sulara gömülmeye başlar. Korku ve panik halindeki ekibi geminin mürettebat yetkisi olan mühendis Ray Sybert kontrol altına almaya karar verir. Ülkenin Doğu kıyısına vuran şiddetli fırtınaya mürettebatı ile karşı durur.

Bu sırada bu büyük yıkımın haberi Chatham, Massachusetts’ta bulunan Amerikan Sahil Güvenlik ofisine ulaşır. Sahil Güvenlik yetkilisi Daniel Cluff, batmakta olan gemiyi kurtarmaları için bir ekibi görevlendirir. Zorlu koşullara rağmen kaptan Bernie Webber ve komutasındaki 4 sahil yetkilisi yetersiz donanımı olan tahtadan yapılmış bir cankurtaran botuyla fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar rağmen yola çıkarlar. Bu sıradan bir hayat kurtarma operasyonu değildir, onları hayatlarının en büyük sınavı beklemektedir.

ZOR SAATLER FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Craig Gillespie’nin yönetimindeki filmde Chris Pine, Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck, Ben Foster, Holliday Grainger, John Ortiz ve Eric Bana gibi isimler rol alıyor.