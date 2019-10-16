MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemZorla bindirdiği kadınlarla beraber kaza yaptı!
16.10.2019 - 15:29 | | İHA

Zorla bindirdiği kadınlarla beraber kaza yaptı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde polisin bir aracı film gibi kovalamaması kazayla son buldu.

Zorla bindirdiği kadınlarla beraber kaza yaptı!

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.E., eski devlet hastanesi önünde iki kadını zorla 52 T 5106 plakalı taksiye bindirdi. Olayın ihbarını alan polis ticari taksi sürücüsünü takibe aldı. Kendisini takip etmeye çalışan polis ekiplerini atlatmak için aşırı hız yapan sürücü, Yüzüncü Yıl virajında direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen üç araca peş peşe çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alınırken, diğer araçlarda ise yaralanan olmadı.

Şoförün 200 promil alkollü olduğu ve zorla aldığı kadınların ise bir müzik evinde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Havaya uçuruldu!Barış Pınarı Harekâtı'ndan yeni fotoğraflar geliyor. Rasulayn ve Ayn el Arap'tan siyah dumanlar yükseldi, patlama sesleri duyuldu. Akçakale'de ise sevkiyat var.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Engelli adamı 30 kez bıçaklayarak öldürdüler!

Engelli adamı 30 kez bıçaklayarak öldürdüler!

Yürek yakan sözler: Annem kalp krizi zannediyor

Yürek yakan sözler: Annem kalp krizi zannediyor

Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Polis, yürümekte zorlanan 85 yaşındaki kadını kucağında taşıdı

Sıradaki Haber