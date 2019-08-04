MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemZorla fuhuÅŸa 3 tutuklama
04.08.2019 - 14:40| Ä°HA

Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde polisin dÃ¼zenlediÄŸi fuhuÅŸ operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adliyeye sevk edilen 7 ÅŸÃ¼pheliden 1'i kadÄ±n 3'Ã¼ tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

Alanya'nÄ±n Tosmur Mahallesi'ndeki bir otelde zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek polise sÄ±ÄŸÄ±nan kadÄ±nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine Alanya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Alanya Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri harekete geÃ§ti. Belirlenen adrese baskÄ±n dÃ¼zenleyen ekipler, zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 2â€™si kadÄ±n 7 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 7 ÅŸÃ¼pheliden 4â€™Ã¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kalÄ±rken, Ali K., Mahmut B. ve Sultan S. Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

Â 

Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

ArÄ±zalanan motosikletini yol kenarÄ±nda böyle yaktÄ±Kocaeliâ€™nin Gölcük ilçesinde bir kiÅŸi, seyir halindeyken arÄ±zalanan motosikletini yol kenarÄ±nda yaktÄ±. OlayÄ±n güvenlik kamerasÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu hangi filmlerde oynadÄ±?

Ä°lker Ä°nanoÄŸlu hangi filmlerde oynadÄ±?

Asuman Krause kaç yaÅŸÄ±nda? Asuman Krause nereli?

Asuman Krause kaÃ§ yaÅŸÄ±nda? Asuman Krause nereli?

Vali saat verip uyardÄ±! Lütfen ara verelim

Vali saat verip uyardÄ±! LÃ¼tfen ara verelim

Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

SÄ±radaki Haber