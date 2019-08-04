Zorla fuhuÅŸa 3 tutuklama

Alanya'nÄ±n Tosmur Mahallesi'ndeki bir otelde zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek polise sÄ±ÄŸÄ±nan kadÄ±nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine Alanya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde Alanya Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri harekete geÃ§ti. Belirlenen adrese baskÄ±n dÃ¼zenleyen ekipler, zorla fuhuÅŸ yaptÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 2â€™si kadÄ±n 7 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 7 ÅŸÃ¼pheliden 4â€™Ã¼ adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kalÄ±rken, Ali K., Mahmut B. ve Sultan S. Sulh Ceza HakimliÄŸince tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â
Â