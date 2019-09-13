Zuhal Olcay’a Onur Ödülü

Festivalde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin’e verilecek. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri 28 Eylül’deki Altın Koza Ödül Töreni’nde; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise 23 Eylül’deki açılışta sanatçılara takdim edilecek.