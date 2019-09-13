13.09.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Zuhal Olcay’a Onur Ödülü
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı.
Festivalde Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli’ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin’e verilecek. Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri 28 Eylül’deki Altın Koza Ödül Töreni’nde; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise 23 Eylül’deki açılışta sanatçılara takdim edilecek.