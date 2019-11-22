Zuhal Topal'la Sofrada hangi yarışmacı kazandı? Kim birinci oldu?

Pazartesi, salı çarşamba, perşembe, cuma günleri yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın beş farklı günü, beş farklı gelin yarışıyor. Birbirinden farklı lezzetlerin bir araya geldiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın kazananı kim olacak? Kaynanaların, gelinlere verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar toplamında haftanın birincisi belirlenecek.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Kasım 2019 Cuma günü haftanın birinci olan gelini bu akşam 16:00-19:00 saatleri arasında belli olacak.

Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal tarafından haftanın kazananı ve büyük ödülün sahibi açıklanacak.