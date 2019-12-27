27.12.2019 - 18:43 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 27 Aralık günü kazanan gelin ve kaynana...
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 27 Aralık 2019 Cuma günü hangi gelin büyük ödülün sahibi oldu? FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam yaşanıyor. Pei Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin ve kaynana birinci oldu? İşte sonuçlar...
Hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu akşamki bölümünde haftanın finali ekrana geliyor. Haftanın beş farklı gününde ve beş farklı gelinin yemek yaptığı yarışta kim 15 bin lirayı kazandı? Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların ise yapılan yemeklere puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında günlük verilen puanlar Cuma günü toplanıyor ve Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonrasında haftanın birincisi belli oluyor. İşte 27 Aralık 2019 Zhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi dakikalar içinde açıklanacak.