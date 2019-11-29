29.11.2019 - 18:08 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Bu hafta hangi gelin birinci oldu?(29 Kasım)
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final günü bu akşam yaşanıyor. FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında gelinler birbiriyle yarışıyor, kaynanalar ise gelinlerin yaptığı yemeklere puan veriyor. Peki Bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim kazandı? Hangi gelin birinci oldu?
Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali yaşanıyor. Gelinler arasında yaşanan mücadeleyi, kaynanalar değerlendiriyor. Beş günlük yarışın sonunda haftanın kazanan gelini 15 bin liranın sahibi oluyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın da gelinlerin yaptığı yemeklere verdiği puan ile haftanın birincisi belirleniyor. İşte 29 Kasım Zuhal Topal'la Sofarada birincisi...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu hafta kazanan ismi, dakikalar içinde belli olacak. Haftanın birincisi açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.