Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin birinci oldu? (1 Kasım 2019)

Hafta içi her gün yayınlanan FOX TV'De izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la sofrada yarışmasında final heyecanı bu akşam yaşanıyor. Haftanın Beş farklı gününde, beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la sofrada yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la sofrada yarışmasının bu hafta kazanan gelini dakikalar içerisinde açıklanacak.