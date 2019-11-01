01.11.2019 - 18:32 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin birinci oldu? (1 Kasım 2019)
Zuhal Topal'la sofrada yarışması bu akşam haftanın finalini yaşadı. Gelinlerin yarıştığı, kaynanaların ise puanlandırdığı yemekler ekrana geliyor. Peki bu hafta yarışan hangi gelin birinci oldu? Beş farklı gelinden kazanan isim dakikalar içerisinde açıklanacak.
Hafta içi her gün yayınlanan FOX TV'De izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la sofrada yarışmasında final heyecanı bu akşam yaşanıyor. Haftanın Beş farklı gününde, beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la sofrada yarışmasında bu hafta kim birinci oldu?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la sofrada yarışmasının bu hafta kazanan gelini dakikalar içerisinde açıklanacak.
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