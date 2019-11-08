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08.11.2019 - 17:47 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin birinci oldu? (8 Kasım)

FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın finali bu akşam yaşanacak. Hangi gelin kazanacak merak konusu. Zuhal Topal'ın sunumuyla yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin kazanacak? Kim 15 bin liranın sahibi olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Hangi gelin birinci oldu? (8 Kasım)

 Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofra'da yarışması izleyicileri bu hafta hangi gelinin kazanacağını merakla bekliyor. Haftanın beş gününde, beş farklı gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada kaynanalar, gelinlerin yaptığı yemeklere puan veriyor. Zuhal Topal'ın verdiği puanlarlar da toplanıp, haftanın birincisi belli oluyor. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci olacak?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın birincisi bu akşam açıklanacak. 15 Bin liranın sahibi verilen puanlarla belirlenecek.

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