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24.01.2020 - 19:47 |

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin kazandı?

24 Ocak 2020 Cuma günü Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının kazanan ismi açıklandı. Hafta boyu yarışan gelinler arasında en yüksek puanı kim aldı? İşte Kaynanaların gelinlere verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar toplamında kazanan gelin...

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta hangi gelin kazandı?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında heyecan dolu hafta sona erdi. Gelinlerin birbirinden farklı yemeklerin lezzetleri kaynanaların ise birbirleri ile olan mücadele adeta izleyenleri ekrana kilitledi. Hafta içi her gün ekrana gelen ve haftanın son gününde puanların toplandığı ve Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanların toplamı sonucunda haftanın kazanan ismi belirlendi. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada 24 Ocak hangi gelin birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

20-24 Ocak 2020 haftasında yarışan gelinler arasında kazanan isim Derya oldu. 

26 Ocak 2020 Günün Özeti Milliyet'te26 Ocak 2020 Günün Özeti Milliyet'te
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