Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kaynanalar ve gelinler yarışıyor. Gelinlerin yemek yapıp hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar yapılan yemekleri tadıp günün sonunda puanlıyor. Puanlamanın ardından haftanın finalinde yarışmanın sunucusu olan Zuhal Topal'ın oyları ile 15 bin Türk Lirası değerindeki büyük ödülün sahibi belli oluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASININ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yine bu hafta gergin anlara neden oldu. Kaynanalar gelinlerin yaptıkları yemeklere verilen puanları gördükçe büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi olan isim Zuhal Topal'ın oyları ile belilrendi.

Sibel Hanım 5. Yasemin Hanım 4. Serap Hanım ise 3. oldu. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta haftanın Derya Hanım oldu. Kaynanalar'dan 22 puan alan Derya, yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 8 puan aldı ve 30 puan ile yarışmayı birinci olarak tamamladı.