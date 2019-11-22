Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kim birinci oldu? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birincisi olan isim bu akşam yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'ın oyları ile belirlendi. Haftanın beş günü boyunca bir gelin yemek konusunda maharetlerini sergiliyor. Yapılan yemekleri gün sonunda kaynanalar tarafından yemekler oylanıyor. Bu haftaya damga vuran olay ise Ece ve Kayınvalidesi Derya Hanım arasında yaşanan gerilim oldu. Ece kaynanasına kendisini savunmadığı yönünde sitem etti. Peki Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında birinci kim oldu? 22 Kasım Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın beşincisi olan isim kaynanası ile gergin anlar yaşayan Eda Hanım oldu. Eda Hanım kaynanalardan aldığı 11 puana ek Zuhal Topal'dan aldığı 3 puan ve toplamda 14 puanla beşinci oldu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın dördüncüsü Ecem oldu. Ecem Hanım kaynanalardan 18 puan alırken Zuhal Topal kendisine beş puan verdi ve 23 puanla bu haftanın dördüncüsü oldu.

Haftanın üçüncüsü olan isim ise Esma Hanım oldu. Kaynanalardan 20 puan alan Esma yarışmanın sunucusu Zuhal Topal'dan 6 puan aldı ve toplamda 26 puanla haftanın üçüncüsü oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMASININ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu haftanın birincisi Pınar Öztürk oldu. Kaynanalardan 21 puan aldı. Zuhal Topal Pınar Hanıma 9 puan verdi ve toplamda 30 puanla yarışmanın birincisi olan isim Pınar Hanım oldu