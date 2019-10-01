Zula oyunu nedir? Çukur Zula'ya taşındı...

Başrolünde birbirinden ünlü isimleri barındıran Çukur dizisinin mekanı artık Zula oyununda olacak. Yeni mekanı merak edenler heyecanı farkı boyuta taşırken aksiyon oyunundan bihaber olanlar "Zula nedir?" diye merak ediyor.

ZULA OYUNU NEDİR?

Zula, MadByte Games tarafından geliştirilen, Lokum Games tarafından dağıtılan, MMOFPS türünde Türk yapımı video oyunudur. Oyun Türkiye'den sonra ilk defa Brezilya'da, 2016 yılının Haziran ayında, Playspot firması tarafından yayımlanmıştır.

Turnuva işleyişi nasıl olacak?

Zula Süper Lig Aşamaları

-Lig Aşaması

-Play-off

-Final

Zula Rekabet Turnuvası Aşamaları

-Elemeler

-Final

-Süper Lig Play-off

Zula Süper Lig için;

İlk sezon için toplamda 8 takım davetiye sistemiyle Zula Süper Ligi’nde yer alır.

Zula Süper Ligi turnuva maçları Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere sezonun 14 günü, canlı yayın eşliğinde online olarak gerçekleşecektir.

Lig aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, offline olarak gerçekleşecek finallere çıkmaya hak kazanır.

İlk sezonda Zula Süper Ligi’ndeki yerini koruyan takımların yanına, Rekabet Turnuvası’ndan 1. ve 2. olarak takımlar gelerek ligdeki slot sayısı artar.

Zula Rekabet Turnuvası için;

-128’er takımdan oluşmak üzere toplamda 512 takım Rekabet A, B, C ve D gruplarını oluşturur.

-Tekli elemine formatında oynanacak maçların ardından her bir grubu 1. sırada tamamlayan toplam 4 takım, sezon sonunda offline finallerde karşı karşıya gelir.