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    HaberlerHaber LinkleriÇanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı
    29.10.2019 - 18:22 | | AA

    Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

    Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

    Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

    Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

    Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü.

    Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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