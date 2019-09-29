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    Haberler Haber LinkleriKorkunç olay! Eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını tutuklandı
    29.09.2019 - 13:01 | | İHA

    Korkunç olay! Eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını tutuklandı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Iraklı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin eşi ve aile yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

    Korkunç olay! Eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını tutuklandı

    Olay, 2 gün önce Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Iraklı 18 yaşındaki A.M.M.A.O. evinde ölü bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen genç kadının cansız bedeni üzerinde inceleme yapıldığı esnada boyun kısmında bir ize rastlandı. Bunun üzerine genç kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Genç kadının eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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