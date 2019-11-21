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    HaberlerKıbrıs Haberleri1 milyon TL’lik ödül talihliye verildi
    21.11.2019 - 07:50 |

    1 milyon TL’lik ödül talihliye verildi

    Piyangolar Birimi, 15 Kasım gecesi yapılan özel çekilişte 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin, biletin sahibi Ayşe Keçecioğlu tarafından teslim alındığı bildirdi.

    1 milyon TL’lik ödül talihliye verildi

    Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, ikramiye Başbakan Ersin Tatar ve Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev tarafından teslim edildi.

    Yılbaşı biletleri

    İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
    Yıldızev, yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon 750 bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğuna da vurgu yaptı.

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