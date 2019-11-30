BİST106.904-0,21EURO6,34-0,11USD5,75-0,15ALTIN271,090,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri 100 çocuğa göz ve diş taraması yapıldı
    ABONE OL
    30.11.2019 - 07:50 |

    100 çocuğa göz ve diş taraması yapıldı

    Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Lefkoşa Çağlayan Çocuk Kreşi’nde bulunan toplam 100 çocuğa ön tanı amacıyla “Göz ve Diş Taraması” yapıldı.

    100 çocuğa göz ve diş taraması yapıldı

    Tarama, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Sarayönü ve Bodrum Lions Kulüpleri, Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin işbirliğinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Polikliniği’nde gerçekleşti.

    Çocuklara diş bakımı konusunda da eğitim verilen etkinlikte, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

    100 çocuğa göz ve diş taraması yapıldı

    Tanı sonrası diş tedavisi gerektirecek durumda olan çocukların tedavileri, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından yapılacak.

    Etkinlik sonrasında Lions Kulüpleri tarafından emeği geçen doktor ve stajer diş hekimlerine teşekkür sertifikaları verildi.

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Şehitlere veda

    Şehitlere veda

    Hasan Pulur’u andık

    Hasan Pulur’u andık

    Korkutan artış!

    Korkutan artış!

    Sıradaki Haber