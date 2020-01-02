Zaman en değerli olgu olsa gerek. Bitmez dediğimiz acılar zaman içerisinde kaybolup gider. Bitmeyen özlemler zamanla yaklaşır. Beklenen zamanla yaşanan zaman arası yarı yarıya farklı gibidir. Beklerken geçmeyen zaman, yaşarken su gibi akıp gider. Bu düşünceyle bir kez daha zamanın değerli bir olgu olduğunu vurgulamakta fayda var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Türkleri içinde öyle. Hatırlamak istemediğimiz Kanlı Noel’den sonra yeni anlam yüklediğimiz çok yılbaşı yaşandı. 2019’u sevinç ve hüzünlerle geride bıraktık. Kıbrıs Türkü için çözüm anlamı taşıyan müzakerelerde umutlar bir yükseldi bir tükendi. İç siyasette hükümet krizleri, iktidarın el değiştirmesi, kamunun tekrar eden revizyonu, ‘’Acaba Başbakan Ersin Tatar, Türkiye harici yurt dışına çıkabilir mi?’’ efsanesinin balon olduğu bir yılda bitti gitti.





2020 yılının ilk yazısında sizlerleyim, umutlar ve hayaller birey olarak bende de mevcut. 2019’da tamamlananlar güzel bir anı, yarım kalanlar 2020 yılının bireysel hedefleri olarak listede yerini almış durumda. Birey gibi sistem ve organizmaların, devletlerinde canlı olduğunu düşündüğümüzde onlar da 2020 yılı için 3-6-9 ve 12 aylık hedeflerini yapmış ve planlamıştır. Kıbrıs Türklerinin şan ve şerefle var ettiği KKTC’de 2020 yılı için heyecan ve yeni hedeflerle Doğu Akdeniz siyasetinde yarınlarda olacağı gibi bu yılda var olacaktır.



Tayyip Erdoğan



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında garantör ülkemiz Türkiye’nin Akdeniz politikasına ışık tutacak bir mesaj yayınlamıştır. Mesajında Erdoğan; ‘’Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır, Libya’daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız’’ ifadelerini kullanmıştır. Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’yi yok sayarak Doğu Akdeniz enerji hamlesini Mısır, Yunanistan, İsrail, Rum Yönetimi tamamlamak istemişti. Fakat bu anlaşma Türkiye Libya mutabakatıyla bertaraf edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yıl mesajındaki kararlılıkta, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti için 2020’de çok olumlu gelişmeler olacağının habercisidir.



Mustafa Akıncı



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da 2020 yılı için video kliple yeni yıl mesajı yayınlamıştır. Çağımızın dijital çağ ve iletiyi alacak kişilerin okumaktan fazla görsel olarak izlemeyi tercih ettiğini düşündüğümüzde çok güzel bir ileti aktarım yolu izlenmiştir. Metin içerisinde seçilen sözcükler ‘birlik beraberlik, kararlılık vurgusu, umut ve inanç, bölge barışı için kararlılık vurgusu’ olarak işlenmiştir. KKTC’nin en yüksek makamının çalışması böyle olmalıdır. Fakat metin içerisinde ‘’güveninizle bulunduğum yerin artan sorumluluğu’’ cümlesindeki ‘güveninizle bulunduğum yerin’ tanımlamasındaki bulunulan yer neresidir? Cumhurbaşkanlığı vurgusu açık açık yapılsa daha net bir mesaj olmaz mıydı?