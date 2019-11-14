‘2020’de yeraltı barajı yapacağız’

Oğuz, Ankara’da yapmış olduğu temaslarını dün sabah BRT’ye değerlendirdi.

Oğuz, Türkiye’de gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikilmesi törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldiklerini belirterek, Kuzey Kıbrıs’ta da aynı saatlerde bu etkinliğe destek anlamında bir etkinlik düzenlediklerini, özellikle de fidan dikme konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Bakan Oğuz, ülkedeki tarımın ekonomik anlamdaki sorunlarını 2020’de bakanlığının planları projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iki ülke bakanlıkları arasında tarım hayvancılık orman veterinerlik anlamında işbirliğini nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan Oğuz, teknik donanım, altyapının geliştirilmesi anlamında kendilerine destek belirtildiğini söyledi.

Ülkede lavanta ormanı kurmak istediklerini aktaran Bakan Oğuz şunları kaydetti.

“Bu konuyla ilgili olarak Orman Dairesi müdürümüz iki gün daha temaslarına devam edecek. Orman Müdürlüğü ile beraber Sayın Bakanın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda bu sene fidanlarımızı inşallah toprağımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buluşturacağız. Lavanta ormanı bu sene hedeflerimiz arasında. Lavanta ülkemizde ilk olması anlamında, artı, arıcılığa destek anlamında, bal anlamında büyük bir getiri olacak, farkındalık yaratacak. Bu konuyla ilgili olarak orman dairemize araç gereç donanım konusunda yine desteklerini belirttiler.”