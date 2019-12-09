BİST108.8690EURO6,40-0,08USD5,78-0,09ALTIN271,51-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘3.300 kilometrekareyi iyi planlamalıyız’
    ABONE OL
    09.12.2019 - 07:50 |

    ‘3.300 kilometrekareyi iyi planlamalıyız’

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 3 bin 300 kilometrekarelik alanının çok rasyonel, çok akılcı bir şekilde planlamanın mümkün olduğunu söyledi.

    ‘3.300 kilometrekareyi iyi planlamalıyız’

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Balalan’da yer alan “Toprak Ana” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, köye gelişinde, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Balalan Köyü Muhtarı Turgut Özbalalanlı ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

    Konuşmasında toprağın önemine değinen Akıncı, şunları söyledi:

    ‘Bilimsel verilerle’

    “Üretemediğiniz bu toprağı çok akılcı bir şekilde planlamanız lazım. Planlamayı yaparken de verimli tarım topraklarını gözünüz gibi korumanız lazım. Bizim ülkemizde; KKTC’de 3.300 kilometrekarelik olan bu toprak parçasını çok rasyonel, çok akılcı bir şekilde planlamak mümkündür. Gelişme alanlarını ayırmak mümkündür. Nerelere sanayi bölgeleri yapılabilir, nereleri konut alanı olabilir, nerelerin tarım için muhafaza edilmesi gerekir bunlar çok kolay planlanabilir. Ama işin içine akılcılık değil, rant ekonomisi girdiği zaman ülkede üretim yapılabilecek arazi kalmaz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bugünlerde bu bölgede de, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın konuşulduğu bu günlerde bu konunun da ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek ihtiyacını ben de duydum. Çünkü gelecekte bu ülkenin gençleri çocukları çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Bizden sonraki gelecek kuşaklara bu haksızlığı yapma hakkında sahip değiliz. Bundan dolayı, çok daha bilimsel verilerle hareket edilmesi gerekir.”

    Genç işadamları resepsiyonuna katıldı

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan resepsiyona gelişinde Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergül ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. İşadamları ve davetlilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’ne faaliyetlerinde başarılar diledi.

     

    9 Aralık 2019 Magazin Bülteni9 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Diyarbakır'da PKK'ya büyük operasyon; Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanlarında Ceren bebeğini mi düşürüyor?

    Sıradaki Haber