‘3.300 kilometrekareyi iyi planlamalıyız’

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Balalan’da yer alan “Toprak Ana” etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, köye gelişinde, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Balalan Köyü Muhtarı Turgut Özbalalanlı ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Konuşmasında toprağın önemine değinen Akıncı, şunları söyledi:

‘Bilimsel verilerle’

“Üretemediğiniz bu toprağı çok akılcı bir şekilde planlamanız lazım. Planlamayı yaparken de verimli tarım topraklarını gözünüz gibi korumanız lazım. Bizim ülkemizde; KKTC’de 3.300 kilometrekarelik olan bu toprak parçasını çok rasyonel, çok akılcı bir şekilde planlamak mümkündür. Gelişme alanlarını ayırmak mümkündür. Nerelere sanayi bölgeleri yapılabilir, nereleri konut alanı olabilir, nerelerin tarım için muhafaza edilmesi gerekir bunlar çok kolay planlanabilir. Ama işin içine akılcılık değil, rant ekonomisi girdiği zaman ülkede üretim yapılabilecek arazi kalmaz. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bugünlerde bu bölgede de, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın konuşulduğu bu günlerde bu konunun da ne kadar önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek ihtiyacını ben de duydum. Çünkü gelecekte bu ülkenin gençleri çocukları çok büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Bizden sonraki gelecek kuşaklara bu haksızlığı yapma hakkında sahip değiliz. Bundan dolayı, çok daha bilimsel verilerle hareket edilmesi gerekir.”

Genç işadamları resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’nin 30. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alan resepsiyona gelişinde Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergül ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. İşadamları ve davetlilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği’ne faaliyetlerinde başarılar diledi.