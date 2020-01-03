BİST113.684-1,94EURO6,670,20USD5,980,31ALTIN297,371,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri 3. KTÖS Satranç Şöleni 6 Ocak’ta
    ABONE OL
    03.01.2020 - 07:50 |

    3. KTÖS Satranç Şöleni 6 Ocak’ta

    Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 3. KTÖS Satranç Şöleni’nin 6 Ocak Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yapılacağını açıkladı.

    3. KTÖS Satranç Şöleni 6 Ocak’ta

    Maviş yaptığı yazılı açıklamada, milattan sonra 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkması ile birlikte günümüze kadar gelmiş ve insanın zekâ gelişimine katkısı olmuş oyunların başında satrancın geldiğini belirtti.

    Satrancın çocukların ufak yaşlarından itibaren zihinsel, düşünsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinde olumlu yönde etki ettiğini; odaklanma ve konsantrasyonu artırdığını, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağladığını kaydeden Maviş, öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini ve çocuğun özgüvenini geliştirdiğinin bilimsel bir gerçek olduğunu ifade etti.

    Çocukları erken yaşta akıl ve zekâ oyunlarıyla tanıştırmak gerektiğine vurgu yapan Maviş, satrancın eğitim sistemi içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiğini belirtti.

    Maviş, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 6 Ocak Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okulların katkı koyacağı 3. KTÖS Satranç Şöleni düzenlemekten onur duyacaklarını aktardı.

    Maviş, etkinliğin 09.30-14.30 saatleri arasında gerçekleşeceğini ve ardından ödül töreni yapılacağını sözlerine ekledi.

    5 Ocak 2020 Magazin Bülteni5 Ocak 2020 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kanal İstanbul nerede ve ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek, hangi ilçelerden geçecek?

    Kanal İstanbul nerede ve ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul kaç yıl sürecek, hangi ilçelerden geçecek?

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Cezayir'e doğru yola çıktılar

    Sıradaki Haber