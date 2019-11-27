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    HaberlerKıbrıs Haberleri40 eserli sergi bugün açılıyor
    27.11.2019 - 07:50 |

    40 eserli sergi bugün açılıyor

    Kırgızistanlı sanatçılar Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları kişisel resim sergileri ile Rusya sanatçıları Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait 40 eserden oluşan karma resim sergisi, bugün açılıyor.

    40 eserli sergi bugün açılıyor

    YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergilerin açılışları saat 08.30’da yapılacak. Sergiler, İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alacak.

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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