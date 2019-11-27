27.11.2019 - 07:50 |
40 eserli sergi bugün açılıyor
Kırgızistanlı sanatçılar Gulnafis Mergenbayeva, Stalbek Toktoyev ve Ulan Dzhaliyev ile Kazakistanlı sanatçı Nurlan Shilibayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları kişisel resim sergileri ile Rusya sanatçıları Vera Frolova, Salavat Gilyazetdinov, Vagiz Shaikhetdinov, Gulnaz Gilyazetdinova, Khamza Sharipov, Sofya Asochakova, İgor Katonov, Duilustan Boitunov, Arzhan Yuteyev ile Amyr Ukachin’e ait 40 eserden oluşan karma resim sergisi, bugün açılıyor.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, sergilerin açılışları saat 08.30’da yapılacak. Sergiler, İletişim Fakültesi Sergi Salonunda yer alacak.