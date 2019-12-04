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    04.12.2019 - 07:50 |

    5 engellinin eğitim gideri karşılanacak

    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurlu arasında yükseköğrenimde engelli öğrencilerin desteklenmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

    5 engellinin eğitim gideri karşılanacak

    Bakan Nazım Çavuşoğlu ile Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurlu Başkanı Günay Kibrit tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre, her yıl 5 engelli yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim giderleri karşılanacak.

    İmza töreninde Nazım Çavuşoğlu, özel eğitim gerektiren bireylere sunulacak eğitim hizmetleri ve okullara düzenleme getirecek yen taslak durumdaki yasayı da Günay Kibrit’e verdi.

    Günay Kibrit Milli Eğitim Bakanlığında yer alan imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan zaptın engellilerin önünü açmak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

    Bakan Nazım Çavuşoğlu ise, pek çok kesim tarafından özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde güzel sözler sarf edilmesine rağmen engellilerin sorunlarının henüz çözümlenebilmiş olmadığını kaydetti.

    Bireyin engelli olmasının, onun meslek sahibi olmasına veya düşüncelerini ifade etmesine engel olmaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, engellerin insanlar tarafından konduğunu kaydetti.

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