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    HaberlerKıbrıs Haberleri 9:05’te saygı duruşu
    11.11.2019 - 07:50 |

    9:05’te saygı duruşu

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa Zafer Anıtı’nda da anma töreni düzenlendi.

    9:05’te saygı duruşu

    Tören, anıta çelenklerin konulmasıyla başladı ardından saatler 09:05’i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalara yer verildi. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Döndü Selvi’nin konuşma yaptığı törende, aynı okulun öğrencilerinden Halil Beyaz Yürük ‘Mustafa Kemal’ adlı şiiri seslendirdi. Ardından Gazimağusa Merkez Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Aziz Eryılmaz gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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