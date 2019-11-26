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    HaberlerKıbrıs HaberleriAB’den üçlü görüşmeye destek
    26.11.2019 - 07:50 |

    AB’den üçlü görüşmeye destek

    Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşmeye ilişkin, “Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz” dedi.

    AB’den üçlü görüşmeye destek

    AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyi desteklediklerini ve “birleşme sürecinin devam etmesini” ümit ettiklerini söyledi. İki liderin görüşmesini her zaman olumlu bulduklarını belirten Andreeva, “Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz” dedi.

    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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