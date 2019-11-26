AB’den üçlü görüşmeye destek

AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak üçlü görüşmeyi desteklediklerini ve “birleşme sürecinin devam etmesini” ümit ettiklerini söyledi. İki liderin görüşmesini her zaman olumlu bulduklarını belirten Andreeva, “Müzakerelerin başarılı biçimde neticelenmesini arzu ediyoruz” dedi.