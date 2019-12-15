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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Ağıllar köyünün su çilesi bitti’
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    15.12.2019 - 07:50 |

    ‘Ağıllar köyünün su çilesi bitti’

    KKTC su temin projesi kapsamında Türkiye’den gelen su, İskele Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde dün Ağıllar köyüne ulaştı.

    ‘Ağıllar köyünün su çilesi bitti’

    İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, suyu tankerlerle taşıyarak köylüyü mağdur etmemeye çalıştıklarını belirterek, süreçte büyük bir sabır gösteren köy halkına teşekkür etti. Türkiye’den gelen suyun Altınova ve Ağıllar’a doğrudan ulaşması için toplamda 10 km’lik alanda çalışma yaptıklarını belirten İskele Belediye Başkanı, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye’den gelen suyun doğrudan ulaşmadığı hiçbir köyün kalmayacağının altını çizdi.

    İskele Belediyesi Su İşleri Birimi Teknik Sorumlusu Veli Çağakanlı ve ekibi tarafından yürütülen ve tamamı İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla karşılanan 2 etaplı proje çerçevesinde geçen ay Topçuköy-Altınova Köyü arasında 9 km’lik su hattı çekilerek Altınova’ya su ulaştırıldı.
    İskele Belediyesi Su İşleri Birimi teknik ekibinin Altınova-Ağıllar köyü arasında başlattığı çalışmayı tamamlayarak, Ağıllar’a doğrudan su verilmeye başlandığı kaydedildi.

    İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Bu çalışmalarla birlikte KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anavatan Türkiye’den gelen suyu doğrudan almayan İskele Belediyesi’ne bağlı köy kalmadı” denildi.

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