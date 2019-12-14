‘Akdeniz’de Türkiye’siz denge sağlanamaz’

Bakan Taçoy, Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.



Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Yunanistan ile AB’yi de arkasına alarak, bölgede 2004’ten bu yana fazla tepki almadan, beyhude ve pervasızca bir harekete giriştiğini söyledi.



Rum-Yunan ikilisinin Türkiye ve diğer ülkelerin haklarını gasp ve ihlal ederek birçok hukuksuzluğa imza attığını belirten Taçoy, bu durumun bölgede bazı çıkar çatışmalarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.



Taçoy, GKRY’nin bölgeler arası çıkar çatışmalarıyla, münhasır ekonomik bölgelere tek taraflı müdahale ettiğini ancak bunun doğru bir hareket olmadığını, kimsenin bunu Rumların yanına bırakmayacağını dile getirdi.



Bakan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında 2011’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalanmasıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) lisanslandırıldığı ve KKTC’ye ait münhasır ekonomik bölge içerisinde çalışma yetkisi aldığını hatırlattı.



Türkiye’nin, sismik araştırma ve sondaj gemileriyle özellikle son 2 yıldır bölgede önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Taçoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu faaliyetleriyle “Ne Kıbrıs Türk halkının ne de kendi hakkımı kimseye bırakmam” mesajını verdiğini söyledi.