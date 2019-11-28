Akıncı: 2020’de hareketlilik olabilir

Akıncı, Berlin’den dönüşünde Ercan Havaalanında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta varılacak bir çözümüm siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin ortaklığını esas alan, egemenliğin iki toplumdan kaynaklanacağı, iki kesimli iki toplumlu federal bir yapının Berlin’deki üçlü toplantıda hedef olarak belirlendiğini ve BM zemininde başka bir çözüm olmadığını kaydetti.



Akıncı, federal çözüm sağlanamadığı koşullarda bölünmüşlüğün konsolide edileceğinin bir vaka olduğunu, halkın bunu istemediğini, halkın ve gelecek kuşakların yararına olacak olanın eşitlik ve güvenlik temelinde bir çözüm olduğunu vurguladı.