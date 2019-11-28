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    HaberlerKıbrıs HaberleriAkıncı: 2020’de hareketlilik olabilir
    28.11.2019 - 07:50 |

    Akıncı: 2020’de hareketlilik olabilir

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda gerçekçi olarak, 2020’nin bahar aylarından sonra yeni bir hareketliliğin beklenebileceğini söyledi.

    Akıncı: 2020’de hareketlilik olabilir

    Akıncı, Berlin’den dönüşünde Ercan Havaalanında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta varılacak bir çözümüm siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin ortaklığını esas alan, egemenliğin iki toplumdan kaynaklanacağı, iki kesimli iki toplumlu federal bir yapının Berlin’deki üçlü toplantıda hedef olarak belirlendiğini ve BM zemininde başka bir çözüm olmadığını kaydetti.

    Akıncı, federal çözüm sağlanamadığı koşullarda bölünmüşlüğün konsolide edileceğinin bir vaka olduğunu, halkın bunu istemediğini, halkın ve gelecek kuşakların yararına olacak olanın eşitlik ve güvenlik temelinde bir çözüm olduğunu vurguladı.

    28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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