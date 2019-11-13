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    HaberlerKıbrıs HaberleriAkıncı-Anastasiadis görüşmesi 25 Kasım’da
    13.11.2019 - 07:50 |

    Akıncı-Anastasiadis görüşmesi 25 Kasım’da

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorununun çözümü için atılacak sonraki adımların ele alınacağı 25 Kasım’da Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor.

    Akıncı-Anastasiadis görüşmesi 25 Kasım’da

    Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki müzakere heyeti üyeleri devam eden hazırlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanı Akıncı, konunun farklı boyutlarına ilişkin uzmanlıklarıyla tanınan akademisyenlerle de bir araya gelerek çalışmalarını sürdürüyor.

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum  Lider Anastasiadis ile yapılacak 25 Kasım Berlin toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Akıncı, 16 Kasım’da saat 11.00’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüşecek. Cumhurbaşkanı, Lute ile görüşmesinin ardından ise, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını bilgilendirerek, sürece ilişkin değerlendirmelerini alacak.

     

    12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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