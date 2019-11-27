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    HaberlerKıbrıs Haberleri‘Akıncı’ya seçim malzemesi verildi’
    27.11.2019 - 07:50 |

    ‘Akıncı’ya seçim malzemesi verildi’

    Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Berlin’deki görüşmede ortaya yeni hiçbir şey konulmadığını kaydederek, bu aşamada Türkiye’nin garantör ülke olarak 5’li zirveye izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

    ‘Akıncı’ya seçim malzemesi verildi’

    YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztür yazılı açıklamasında, Berlin’deki görüşmeyi “Havanda su dövüldü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya seçim malzemesi, 2020 seçimleri için hayat öpücüğü verildi” ifadesiyle değerlendirdi.

    3’lü görüşmede somut bir şey konuşulmadığını, yuvarlak laflarla bilinenlerin tekrarlandığını savunan Enver Öztürk, sorunun tarafların parametrelerden ne anladığı olduğunu söyledi.

    Rum liderin Kıbrıslı Türklerin kurulacak devletin kurucu ve eşit ortağı olacağı ilkesini kabul edip etmediğini soran Öztürk, “Anastasiadis sıfır asker, sıfır garanti iddiasından vazgeçti mi?” dedi.

    Berlin’de BM Genel Sekreteri ve Anastasiadis tarafından Akıncıya seçim malzemesi verildiği görüşünü yineleyen Öztürk, bu malzemenin Akıncı’ya seçim kazandıramayacağını, Kıbrıs meselesinde yeni tezlerin konuşulmasına engel olamayacağını söyledi. Öztürk, “Anavatan Türkiye garantör ülke olarak 5’li zirvenin bu aşamada gerçekleşmesine asla izin vermemeli ve bu zirvenin yeni Cumhurbaşkanı ile yapılması için zemin hazırlamalıdır” dedi.

    26 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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