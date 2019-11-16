Ana vatan KKTC ile omuz omuza

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilanının 36’ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa’daki kutlamalara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir” ifadelerini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği ve kardeşçe dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.



KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.



‘Gönül birliği’



Oktay, anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle gönül birliği içinde gururla kutluyoruz. Kıbrıs Türkü’nün eşit hak ve özgürlük yolundaki kararlı duruşu neticesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kalkınarak güçlenmekte, milli davada ana vatan Türkiye ile omuz omuza ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor.” Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM heyeti askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



‘Milli davamız’



Oktay, Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada da bayram coşkusunu Kıbrıslı kardeşleriyle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamlarını alandakilere ileten Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Milli davamız Kıbrıs konusunda her zaman ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduk. Kıbrıs Türklerinin direniş ve diriliş destanı, böyle kapanmaz yaraları dağlayarak 1974’teki Barış Harekatı ile taçlanan ve 15 Kasım 1983’te bağımsızlığa kavuşulmasıyla zirveye taşınan bir mücadeledir. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 9 yıl sonra nice zorluklarla kurulan Cumhuriyet, Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminatıdır. Biz Kıbrıs’a şehit ve mücahitlerimizle, zulme karşı tek yürek mücadelemizle ve kardeşlik bağlarımızla sarılmışız. Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür.”



Kıbrıs’ta yarım asırdır devam eden müzakere sürecinin Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir sonuca ulaşamadığını vurgulayan Oktay, “Ana vatan ve garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü ile omuz omuza durmaya devam edecektir” dedi.



Yaptırım tepkisi



Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri anımsatan Oktay, Türkiye olarak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının adaya barışın ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini savunduklarının altını çizdi. Oktay, “Adanın tek sahibi olduğu yanılsamasıyla yaşayan Rum tarafı, AB üyeliğini suistimal ederek Türk tarafını zor durumda bırakacağını, caydırabileceğini sanmaktadır. Hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Hamdolsun, sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerle bugün dünden çok daha güçlüyüz; yarın da bugünden daha güçlü olacağız. Bu konudaki kararlılığımızı, diplomatik girişimlerimiz yanında, askeri gücümüzle ve enerji politikalarımızla da gösteriyoruz... Geçtiğimiz ay güncellediğimiz Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde de Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış durumdayız. Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok. Kim hangi tarafta saf tutarsa tutsun, kazanan hak ve hakikatten yana olan Türk milleti olacaktır.”



‘Türkiye ve KKTC Doğu Akdeniz’de dışlanamaz’



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama politikasının gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, “Sırf bu dışlama politikası uğruna coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden KKTC ve Türkiye’yi dışlama politikasının gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını ifade ederek, “Sırf bu dışlama politikası uğruna coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır dedi. Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de değinen Akıncı, “Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği ve kardeşçe dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türk ulusu ile Kıbrıslı Türkler olarak bizi bir araya getiren çok geniş bir ortak paydamız olduğunun bilincindeyiz. Bu ortak payda, Atatürk ilke ve devrimleridir, demokratik, laik cumhuriyet anlayışıdır; fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme kararlılığıdır” dedi.



