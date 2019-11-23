BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12 USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs HaberleriAntalya ile ortak film festivali
    23.11.2019 - 07:50 |

    Antalya ile ortak film festivali

    Merkezi Antalya’da bulunan Uluslararası Şehirler Derneği ile Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği ortak film festivali yürütmek için protokol imzaladı.

    Antalya ile ortak film festivali

    Uluslararası Şehirler Derneği ile Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği (SİNEVİZYON) 2020 senesinde 2. SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivalini hem Lefkoşa hem de Antalya’da düzenlemek amacı ile işbirliği protokolü imzaladı.

    Dernekten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel ve SİNEVİZYON Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay’ın imzaladığı protokolde her iki derneğin yöneticileri de hazır bulundu. Açıklamada, “İki Ülke Tek Festival” sloganı ile yola çıkılan 2020 senesinde düzenlenecek ilk ortak kısa film festivalinin her iki ülkeye de hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

    22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye obezitede Avrupa birincisi

    Türkiye obezitede Avrupa birincisi

    Çatalca’daki kriz yeni yolla aşıldı

    Çatalca’daki kriz yeni yolla aşıldı

    Görme kaybında ‘Tamkan’ umudu

    Görme kaybında ‘Tamkan’ umudu

    Jandarma ve polis de çevre cezası kesebilecek

    Jandarma ve polis de çevre cezası kesebilecek

    Sıradaki Haber