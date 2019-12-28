BİST113.6840,03EURO6,661,05USD5,960,45ALTIN289,470,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Atatürk Koşusu tüm ilçelerde yapıldı
    ABONE OL
    28.12.2019 - 07:50 |

    Atatürk Koşusu tüm ilçelerde yapıldı

    27 Aralık Atatürk Koşuları,tüm ilçelerde yapıldı.

    Atatürk Koşusu tüm ilçelerde yapıldı

    27 Aralık Atatürk Koşularında büyükler kategorisinde erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp, kadınlarda da Mine Devrim birinci oldu.

    Büyükler 8 kilometre yarışında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp birinci, aynı takımdan Veli Atikoğlu ikinci ve Ali Korkaz da üçüncü sırada yer aldı.

    Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımı birinci olurken, Komanda Alayı ikinci ve Emekli Polisler Derneği üçüncü oldu.

    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

    Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara kolaylık: İdari cezaya online itiraz

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber