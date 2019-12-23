Ayvasıl şehitleri anıldı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bunlar insanlığa sığmayacak bir soykırımdır. Rum - Yunan ikilisinin barbarlığını ve yaşattığı yürekler acısı insanlığa yakışmayan olayları unutmayacağız. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının hoş görüsünün sonsuz olduğunu sanmasın. Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan bu halk yeri geldiği zaman aynı mücadeleyi fazlasıyla vermeye hazırdır.” Törenin ardından şehitlik gezildi, çiçekler sunuldu.