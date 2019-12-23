23.12.2019 - 07:50 |
Ayvasıl şehitleri anıldı
Ayvasıl (Türkeli) Şehitleri dün düzenlenen törenle anıldı. 23 Aralık 1963’te Rum - Yunan ikilisi tarafından katledilen 21 Kıbrıslı Türk’ün anısını simgeleyen Ayvasıl Şehitliği’ndeki anma törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, KTBK, GKK, siyasi parti ve muharip derneklerin temsilcileri, okullar, öğrenciler, askeri erkan, şehit aileleri ve diğer yetkililer katıldı.
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bunlar insanlığa sığmayacak bir soykırımdır. Rum - Yunan ikilisinin barbarlığını ve yaşattığı yürekler acısı insanlığa yakışmayan olayları unutmayacağız. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının hoş görüsünün sonsuz olduğunu sanmasın. Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan bu halk yeri geldiği zaman aynı mücadeleyi fazlasıyla vermeye hazırdır.” Törenin ardından şehitlik gezildi, çiçekler sunuldu.
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