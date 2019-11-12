‘Bağımlılıkla mücadele kararlılıkla sürecek’

Protokole göre, uyuşturucu bağımlıları tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebilecek ve hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokol ile artık uyuşturucu bağımlıları tedavi için Pembe Köşk’e sevk edilebilecek.

Devlet tarafından Pembe Köşk’e sevk edilen hastaların tedavi masraflarının yüzde 80’i devlet tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve hastane kurucularından Hüda Hüdaverdi ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Ali Pilli, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu.

Ziyarette konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bağımlılıklarla mücadele ve bağımlı hastaların yeniden topluma kazandırılması noktasında oldukça kararlı olduklarını vurgulayarak, “Maddi olarak tedavi olmaya imkânı olmayan gençlerimizin devlet desteğiyle tedavi olmalarını sağlamak boynumuzun borcudur” dedi.

Alkol ve madde bağımlılıklarının tüm dünyada olduğu gibi toplumumuzun da en büyük sorunlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı Pilli, “Devletler, toplum sorunlarında bağımlılıkla mücadele konusunu ilk sırada önem vermektedir. Bizim ülkemizde de Başbakanlık bünyesinde kurulan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile bu soruna ciddi şekilde önem vermekteyiz. 35 yıllık meslek hayatımda bağımlılık sorununun yarattığı olumsuzlukları kendi gözlerimle görmüş birisi olarak bağımlılıkla mücadelenin önemini bilen birisiyim” şeklinde konuştu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Bakan Pilli, merkezin fiziki yapısının oldukça iyi olduğunu ve bunun yanı sıra merkezde alanında uzman ve profesyonel kişiler tarafından hizmet verildiğini vurguladı.

Rehabilitasyon ve tedavinin en önemli kısmının bu tedavilerin profesyonel kişiler tarafından verilmesi olduğuna dikkat çeken Bakan Ali Pilli, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın uzun yıllardır ülkede bağımlılıklarla mücadele anlamında büyük katkılar yaptığını söyledi.