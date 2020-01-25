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    HaberlerKıbrıs Haberleri Bağlıköy Konuk Evi bugün açılıyor
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    25.01.2020 - 07:50 |

    Bağlıköy Konuk Evi bugün açılıyor

    Cittaslow Lefke Belediyesi sınırları içindeki eko köy Bağlıköy’de faaliyet gösterecek “Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi” yarın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılacağı törenle açılacak.

    Bağlıköy Konuk Evi bugün açılıyor

    Açılış töreni saat 12.00’de yapılacak.

    TAK’ın emekli müdürlerinden, gazeteci Perihan Aziz tarafından eski özellikleri korunarak restore ettirilerek tasarlanan Bağlıköy (Ambelikou) Konuk Evi geleneksel Kıbrıs dokusunu yansıtıyor.

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