BİST114.4250EURO6,670,06USD5,950,05ALTIN290,750,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri Bakan Taçoy, santral çalışanlarını ziyaret etti
    ABONE OL
    02.01.2020 - 07:50 |

    Bakan Taçoy, santral çalışanlarını ziyaret etti

    Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KIB-TEK çalışanlarının, ülkenin en zor ve meşakkatli emeğini veren kesimlerinden biri olduğunu belirtti.

    Bakan Taçoy, santral çalışanlarını ziyaret etti

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019 yılının son saatlerinde, ailesini evde bırakıp, tüm motivasyonunu ülke insanının kesintisiz enerjiyle yeni yıla girebilmesi için Teknecik Elektrik Santralı’na veren çalışanları ziyaret etti.

    Taçoy, Bakanlığa bağlı tüm daire ve kurumlarda 2020’de de, tıpkı 2019’da olduğu gibi aynı enerji ve ülke sevgisi ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Teknecik’ten tüm yurda pozitif enerjimizi gönderiyoruz” dedi.

    Magazin Bülteni (01.01.2020)Magazin Bülteni (01.01.2020)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Beşiktaş'ta feci kaza! Minibüsün altında kaldı...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber