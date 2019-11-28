Kıbrıs sorunu ve müzakere aşamasında Ulaş Barış’ın heyecanıyla beklenen gün 25 Kasım Berlin görüşmeleri geldi geçti. Cumhurbaşkanı Akıncı dönemi olarak tanımlayabileceğimiz müzakereler her defasında yer ve mana bakımından diğerlerinden farklıdır. Kıbrıs Müzakere tarihi kaleme alındığında yer - mekân öneminden dolayı gizemli ve anlamlı müzakere ve zirveler Akıncı dönemindedir. Avrupa kıtasında bir sürü başkent olmasına rağmen Berlin’in seçilmesi de Kıbrıs için önemlidir. Doğu-Batı Almanya kavramını ortaya koyan Berlin Duvarı’ nın yıkılmasıyla dili, dini, kültürü ve sosyal yaşamı ortak olan Alman halkı birleşmiştir. İnsanlık ve barış adına Berlin Duvarı’nın yıkılması doğru bir eylemdir. Berlin Duvarı’nı Kıbrıs’a uyarladığımızda duvar niteliğinde BM Barış Gücü Kıbrıs adasındaki kuzey ve güneyi ayıran duvardır. Kıbrıs’ta ise iki farklı dil, iki farklı millet, iki farklı kültür vardır. Aynı milletlerin ülke iç sorunları yüzünden birbirine kıydığı siyasi coğrafyada Kıbrıs’ta birleşme ne kadar doğru olur. Federasyon modelli çözüm fikri Türksüz Kıbrıs fikrine hizmet değil midir?



Berlin öncesi Akıncı



Yazılarımın öznesi Mustafa Akıncı’dır. Cumhurbaşkanı olması, müzakere sürecini yönetmesi, federasyon modelli çözümü akranı Anastasiadis’in olumsuzluklarına rağmen savunması yazılarımın öznesi olmasına yetmektedir. Sayın Akıncı iyi bir dava adamıdır. Ulaş Barış’taki heyecan harici Kıbrıs Türkü’nde federasyon modelli çözüme karşı olmayan heyecanla bile inanarak yılmadan yoluna federasyon fikrine devam etmektedir. Peki Sayın Akıncı Berlin’e gitmeden önce ne demiştir: “Açık bir gündemle, yol haritasını birlikte çizmek için gidiyoruz. Hangi noktada olduğumuzu tespit edip bundan sonra neler yapılabileceğini görüşeceğiz. Eldeki birikmiş malzeme yol göstericidir. Ucu açık süreçler artık geçmişe aittir. Sonuç odaklı, iyi planlanmış süreç gerekiyor. İş birliği ve diyalog lazım. Gutterres’in ilgisi çok önemli. Bu inisiyatifi, gelecek nesiller için en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” şeklinde real politik kurallarla hareket eden ihtiyatlı iyimser bir söylemdir.



Antonio Gutterres



BM Genel Sekreteri Gutterres üçlü yemek sonrası açıklamasında iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon konusunda Kıbrıslı liderlerin kararlılığının sürdüğünü ifade ederek iki tarafın da en kısa zamanda çözüm odaklı bir bağlamda müzakerelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti. Gutterres, gayri resmi 5+1 toplantı için çalışmayı taahhüt ettiğini de ifade etti. Garantör ülkelerinde katılım göstererek bir toplantı yapacağını dilek ve temenniler şeklinde dile getirdi. Sonuç Genel Sekreter dünya siyasi yapısını, Ortadoğu iç savaş ve krizlerini, Doğu Akdeniz enerji politikalarını göz önüne alarak 5’li için bir çalışma yapacak.



Mustafa Akıcı



Berlin yemeği sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamasında “Şu anda içinde bulunduğumuz nokta olumlu bir nokta, vardığımız nokta olumlu bir nokta” demiştir, devamında Sayın Akıncı, rayından çıkan Kıbrıs sorununa çözüm arayışının Berlin’deki toplantıda BM Genel Sekreteri’nin açıklamasıyla doğru raya yeniden yerleştirildiğini, şimdi önemli olanın çözüm istasyonuna doğru yol alınması olduğunu söyledi. Umutlar güzeldir. 2020 çıkmadan 5’li konferans yapılacağını Cumhurbaşkanı Akıncı ifade etti. Ulaş Barış’ın heyecanıyla federasyon modelli çözümsüzlük fikri devam edecektir.