Bir milyon TL’lik ödül 053384 numaralı bilete

Biletin Girne bayisi Ozan Günaltay tarafından satıldığı açıklandı. Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. Çekilişte bir milyon TL’lik büyük ikramiye “053384” numaralı bilete isabet etti.

31 Aralık 2019’da gerçekleşecek çekiliş için büyük ikramiye 1 milyon 750 bin TL olarak belirlendi. Yeni yıl için dağıtılacak toplam ikramiye 3 milyon 936 bin 750 TL olacak. Biletler bugünden itibaren 35 TL’den satışa sunulacak. Piyangolar Birimi, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceğini hatırlatarak, “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulundu.