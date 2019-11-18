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    HaberlerKıbrıs HaberleriBirçok bölgeye 6 saat enerji verilemeyecek
    18.11.2019 - 07:50 |

    Birçok bölgeye 6 saat enerji verilemeyecek

    Meriç trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak.

    Birçok bölgeye 6 saat enerji verilemeyecek

    Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre; 09:00- 15:00 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek yerler şunlar: “Haspolat Meslek Lisesi civarı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi, Kırklar’ın bir bölümü, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgesi.”

    17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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