‘Bölgede tüm taraflar kazanabilir’

Akıncı, basın mensuplarına hitaben kısa bir de konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada da bölgede de huzur, barış ve istikrar ortamının yeşertilebileceğini kaydederek, “Yaşananlar kader değil. Tüm tarafların kazanabileceği formüller bulmak mümkün. Bunun için elde var olan imkanları en iyi şekilde değerlendirip yola koyulmak gerek” dedi.



Kararlı davranılırsa, siyasi irade gösterilirse Doğu Akdeniz’de yaşanan sürecin de tersine çevrilebileceğini belirten Akıncı, “Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü Kıbrıs’ta çözüme ulaşmaktır. Krizlerden daha kötü bir gelecek de gelebilir, fırsatlar yaratılarak çözümler de üretilebilir. 2020 krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun” şeklinde konuştu.



2020 yılının basın mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Akıncı, “Bu dileklere çok ihtiyacımız olduğunu farkındayım” dedi. Akıncı, bu temennileri toplum için, kökeni ne olursa olsun adada yaşayan herkes için ve dünya için de dile getirdiğini söyledi.