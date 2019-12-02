BİST106.790-1,12 EURO6,380,15USD5,750,18ALTIN273,611,26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerKıbrıs Haberleri Brüksel’de enerji yatırımlarını görüştü
    ABONE OL
    02.12.2019 - 07:50 |

    Brüksel’de enerji yatırımlarını görüştü

    Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İstanbul’da katıldığı İSEDAK toplantısı sonrasında geçtiği Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ile görüştü.

    Brüksel’de enerji yatırımlarını görüştü

    Björnsson ile Güngör’de inşa edilen katı atıklardan elektrik enerjisi sağlayacak tesisine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Taçoy, görüşmede KKTC’ye yapılması gereken diğer enerji yatırımlarının da ele alındığını söyledi. Taçoy, ürün güvenliği konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, Dünya Bankası yetkilileriyle de bir çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini kaydetti.
    Brüksel’deki temasları çerçevesinde KKTC’nin enterkonnekte sistemine dahil olmasına ilişkin görüşmeler de yaptıklarını dile getiren Taçoy, DigiEnergy ile Kuzey Kıbrıs’ın önümüzdeki 20 yıla yönelik enerji potansiyeli planlamasını konuştuklarını anlattı. Taçoy, enterkonnektenin nasıl ve ne çerçevede yapılacağını ele aldıklarını belirttiği açıklamasında, DigiFinance ile de IBAN numarası ve SWIFT kullanımı hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Taçoy, Brüksel’de uzun ve verimli bir mesai süreci geçirdiklerini sözlerine ekledi.

    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

    Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Sıradaki Haber