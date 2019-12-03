Bu oyunlara asla gelmeyeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalarda gündeme ilişkin konular ele alındı.

İlk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne’de çöken okul binasın inşaatıyla ilgili konuşma yaptı.

Ülkede okul ihtiyacının olduğunu ve birçok bölgede de okul yapılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, özellikle Girne’deki okul inşaatının onaylanarak, prosedürün şimdiki hükümet tarafından yapıldığını kaydetti.

Okul inşaatının tamamlanmasını beklerken bina kazasının yaşandığı haberini aldıklarını dile getiren Özyiğit, beton dökümü sırasından tek katlı bir binada nasıl bu yıkımın olduğunun açıklanması gerektiğini belirtti.

Esas araştırılması gerekenin 8 ayda bitirilmesi hedeflenen inşaatın 40 günde bitirilmeye çalışıldığı iddiası olduğunu söyleyen Özyiğit, bu inşaatın gerekli tedbirlerin alınarak biran önce tamamlanması temennisinde bulundu.

‘Takipçisi olacağız’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yaşanan okul inşaatı kazası kadar, konuya ilişkin açıklamalara üzüldüğünü kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında yapılan geçişlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarla ilgili konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen durduğunu fakat yorumlamayla ilgili bir çeşit düzenlemeye gidileceği konusunda adımlar atılacağı yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Özersay, BM ile temaslarda bulunduklarını söyledi.

Düşmanca bir tavır içerisinde olmamaya çalıştıklarını dile getiren Özersay, şu ana kadar ortaya koydukları gerekçenin, yasadışı göç olduğunu ve mültecilerle ilgili önlem alınmasına yönelik çalışmalara katkı koyabileceklerini ancak ekonomiye yönelik ise bu konuda da gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Turizmde gerileme

Brexit’in etkisinin nasıl olacağı konusunda belirsizliğin korunduğunu dile getiren Özersay, burada yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının da bazı sorunlar yaşayacağını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar da, tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiğini dile getirerek, yapılan girişimlerden olumlu yanıtlar alınacağını düşündüğünü söyledi.

Turizm faaliyetlerinde kış aylarından dolayı azalma olabileceğini dile getiren Tatar, bu sorunların yaz aylarına kadar giderilmesi için Türkiye yetkilileriyle gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili de Rumların maalesef iyi niyetten uzak olduğunu dile getiren Tatar, Rum tarafının bu olayları zaman zaman zora soktuğunu kaydetti.

Rum tarafından alınan pasaportlara da zorluk getirmeye çalışıldığına işaret eden Tatar, karşı tarafın zihniyetine bakıldığında insanları aşağılayarak bazı düzenlemeler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu oyunlara gelmeyeceğini kaydetti.

‘Her türlü girişim engelleniyor’

Rumların dünyayla her türlü bağlantısı olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin hiçbir yerden yararlanmaması için Rumların veto verdiğini belirten Tatar, her türlü girişimin Rum tarafının vetosuyla engellendiğini söyledi.Başbakan Tatar ayrıca kürsüden CTP Milletvekili Fikri Toros’un doğum gününü kutladı.

KKTC’ye İngiltere’den gelen yolcu sayısında atış olduğunu dile getiren Tatar, Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist geleceği öngörüsünde olduklarını söyledi ve direk uçuşlar konusunda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağını kaydetti.