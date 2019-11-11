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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Bu yüzyılda bile hâlâ bize yol gösterensin’
    11.11.2019 - 07:50 |

    ‘Bu yüzyılda bile hâlâ bize yol gösterensin’

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

    ‘Bu yüzyılda bile hâlâ bize yol gösterensin’

    Özersay, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Türk halkının genlerine, seni ve düşüncelerini hiç silinmeyecek şekilde işlemeyi başaranlara selam olsun. Başta laiklik olmak üzere çağdaş değerleri özümsemiş, başkaları tarafından yönetilmeyi kabul etmeyen, bağımsızlıktan taviz vermeyen senin gibi gerçek bir lider bu dünyaya bir daha zor gelir... 10 Kasımlarda ve tören alanlarında anılan bir isim değil, atacağımız her adımda bu yüzyılda bile hala ilkelerinle bize yol gösterensin, yüreğimizin derinlerindesin...Saygıyla anıyoruz.”

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